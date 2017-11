Illegális teafőző

Szerző: Barb

Pár napja azonban hülye rémálmaim vannak. Pl. mi lesz, ha mondjuk idén karácsonykor lemegyek a Deákra, és viszek a család bejglijéből a hajléktalanoknak?Mert azzal már megküzdöttem, hogy idiótának címkéznek fel egyesek ezért a tevékenységemért, de azzal még fogalmam sincs, hogyan birkóznék meg, ha történetesen előállítanának illetéktelen, illegális ételosztásért.Vizuális típus vagyok, szóval látom magam előtt a jelenetet, amint kínálgatom az anyu bejgliét a metró kijárata mellett vacogó otthontalanoknak, ne adj Isten, még le is ülök melléjük beszélgetni, és lecsap rám a hatóság Szenteste.A teát és a bejglit elkobozzák, én mutatom a papírjaim, és hebegek valamit. Például hogy visszaeső, illetéktelen teafőző vagyok, és anyukám bejglijében azért sok a mák, mert mi úgy szeretjük. És nekem már a nagymamám is visszaeső ételosztó volt, mert amikor a falujukból deportálták a zsidó barátait, terhesen is szaladt a szekér után, hogy kenyeret vigyen nekik. Meg is kapta a magáét. Az idegen csendőrök úgy arrébb lökték, mint a pinty. Az anyukám is legalább olyan lázadozó volt, mint a nagyi, mert mikor a cukorbeteg néni összeesett az utcánkban, és az arra járók csak legyintgettek, hogy szaga van és részeg, akkor a munkából hazajövő anyu rögtön látta, hogy bekomált, és szaladt a cukros vízért.Törvénytisztelő állampolgár vagyok, de ha a törvények felrúgják az emberséget, akkor nem tehetek mást, törvényszegő leszek. Senki nem tilthatja meg nekem, hogy szóval, tettel, forró teával melegítsem a lelkeket.