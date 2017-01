A rendező nem akarta elhinni a 14 jelölést

Forrás: Sztárklikk/MTI

Barátnője értesítette szöveges üzenetben, hogy a Kaliforniai álom 14 jelölést kapott, de háromszor is visszakérdezett rá, hogy jól értette-e - mesélte Chazelle, aki a bejelentéskor pekingi szállodájában volt. Azonnal átrohant a film férfi főszerepét alakító Ryan Gosling szobájába, aki éppen a női főszereplővel, Emma Stone-nal telefonált, úgyhogy percekig együtt ünnepeltek.Damien Chazelle 32 évesen a legfiatalabb rendező lehet, aki elnyeri az Oscar-díjat, musicalje a legjobb film, rendező, színész, színésznő, eredeti forgatókönyv, operatőr, jelmez, vágás, filmzene, filmdal (két jelölés), látványtervezés, hangvágás és hangkeverés kategóriában is esélyes az amerikai filmakadémia díjára."Szürreális, nehéz szavakba önteni" - válaszolta arra a kérdésre, mit érez most, hogy filmje a 14 jelöléssel csatlakozott a rekordot tartó Beszéljünk Éváról és Titanic című produkciókhoz. "Mindkét filmet nagyon szeretem, ezért igazán megtisztelő. De a legnagyobb megtiszteltetés, hogy olyan sokan kaptak elismerést a film készítői közül is, akik lehetővé tették, hogy megszülessen. Ez valóban nagyon sokat jelent nekem" - fűzte hozzá megjegyezve, hogy igazán szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen csapat vette körül.Chazelle elmondta, hogy a film zeneszerzőjével, Justin Hurwitzcal, aki harmadik Oscar-jelölését kapta, 18 éves koruk óta ismerik egymást, amikor egy együttesben zenéltek.A rendező kijelentette: szeretné, ha a Kaliforniai álom sikere arra ösztönözné a filmeseket, hogy újra vegyék elő a musical műfajt.