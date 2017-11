A Szomszédok Etusának csak egy kívánsága van: szeretne újból játszani

Forrás: Best / Színes Ász

- Először volt egy szalagszakadásom, kaptam rá egy csizmafélét, amit hat héten keresztül, éjjel-nappal viselnem kellett. Miután ezt levették, ráejtettem egy másfél literes, vízzel teli üveget a lábamra, ami azon nyomban eltört. Újabb másfél hónap következett, de az már gipszben - kezdte a Bestnek Csűrös Karola.- Amikor azt is levették, elestem, és keletkezett egy maradandó seb rajtam, amivel azóta is kezelnek. És ha mindez nem lenne elég, tegnap a sminkemtől tiszta kiütés lett az arcom, úgy látszik, allergiás vagyok valamelyik összetevőre - tette hozzá a Szomszédok egykori sztárja, akit a kórházban is sokan felismertek.- A betegek, orvosok, nővérek nagy boldogan integettek, mondogatták: De jó, élőben láthatjuk a művésznőt. Vagy azt is kiabálták, hogy itt van a Szomszédokból Etus! Mindenhová előreengedtek, és bizony a nagy fájdalmak közepette jól esett, hogy még emlékeznek rám, és így szeretnek az emberek - magyarázta a színésznő, akinek egyetlen szerepe volt a Madách Színházban, de le kellett mondania.- A napokban volt a születésnapom, ha most valaki megkérdezné, mit szeretnék ajándékba, gondolkodás nélkül rávágnám: újból játszani. Remekül érzem magam, az agyam is tökéletesen működik, még mindig gyorsan tanulok, úgyhogy semmi akadályát nem látom annak, hogy újból játsszam.