Ábel Anita 160-nal száguldott, meg is lett az eredménye - VIDEÓ!

Gondoltad volna, hogy ha vezetés közben csetelsz vagy SMS-ezel, hatszor nagyobb a baleset kockázata, mintha ittasan ültél volna a volán mögé? Sajnos világszerte egyre gyakrabban találkozunk a jelenséggel: az Egyesült Államokban például évente több mint 2,5 millió ember szenved közlekedési balesetet, amelyek 64%-ában a mobilozás is közrejátszik.3 másodpercen is nagyon sok múlikAz ütközéshez elég, ha csak 3 másodpercre elkalandozik a figyelmünk, ugyanis a balesetek többsége ennyi időn belül következik be. Ennek tükrében kétszer is gondoljuk meg, hogy elolvasunk-e egy SMS-t, ehhez ugyanis átlagosan 5 másodpercre van szükség: ez azt jelenti, hogy sebességtől függően akár egy futballpályányi távolságot is vakon vezethetünk.Annak bizonyítására, hogy az autóban nem érdemes elővenni a telefont, a ©KODA Rally Team Hungaria pilótája, Herczig Norbert elvitte egy körre Ábel Anitát, ahol három kihívást kellett teljesítenie a mozgó autóban. Bár az SMS-írás, üzenetolvasás és szelfizés elsőre nem tűnik nehéz feladatnak, az időnként 160 km/órás sebesség miatt azonban még az anyósülésen ülő Anitának is beletört a bicskája."Egyébként elég szabálykövető vagyok, sosem lépem túl a megengedett sebességhatárt. Életemben egyszer karamboloztam, akkor sem én voltam a hibás. Régebben vagányabb voltam, és előfordult, hogy mobiloztam a kocsiban, de mióta gyerekem van, már egyáltalán nem teszem, ezt nagyon fontos szabálynak tartom" - mesélte Anita, aki bevallása szerint megőrül azoktól a sofőröktől, akik azért mennek lassan, mert éppen mobiloznak. Szerinte senki nem tudhatja, milyen a reakcióideje, ezért is volt számára nagy meglepetés beülni Norbi mellé. Hozzátette: egy percig sem érezte magát veszélyben, mert a pilóta olyan magabiztosan irányította az autót, tudta, hogy nem lehet baj.Ahogy az itt megnézhető videó is bizonyítja, végül megszületett a világ valószínűleg legrosszabb szelfije, és bebizonyosodott, jobb a zsebedben hagyni a telefont, akárhol ülsz - de különösen a volán mögött.