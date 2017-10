Aggasztó hírek érkeztek Törőcsik Mariról

A kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő év eleje óta kórházban van, s bár ez idő alatt állapota többször javult, sőt pár napra haza is engedték, jelenleg is a Markusovszky Kórház központi aneszteziológia és intenzív betegellátó osztályon fekszik.- Törőcsik Mari bekerült az intenzívre - mondták a Blikknek az osztályon. - Látogatót nem fogadhat és beszélni sem lehet vele.A művésznő egyik régi ismerőse is elmondta: Törőcsik Marit valóban itt ápolják.- Az intenzíven van, állapota sajnálatos módon ismét rosszabbodott. Mindössze reménykedni tudok abban, hogy felépül, és hamarosan jobban lesz - nyilatkozta a jóbarát. - Marit minden apróság felzaklatná, ezért kellett kikapcsolnia a telefonját, a lánya pedig mindent intéz körülötte. Gondozót fogadott, gondja van Törőcsik imádott velemi házára és a kertre is.