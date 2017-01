Álmatlanságot okozhat a Facebook

Forrás: Sztárklikk/MTI

Nem tudnak nyugodtan aludni a kamaszok, mert rendszeresen ellenőrzik éjjel, kaptak-e üzenetet a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren van a Snapchaten. Minden ötödik fiatal szenved álmatlanságban a közösségi média miatt, ezért jóval fáradékonyabbak nyugodtan alvó társaiknál - állapította meg egy walesi kutatás.Több mint 900, 12 és 15 év közötti iskolás vett részt a kísérletben. Kérdőívet kellett kitölteniük arról, hogy milyen gyakran kelnek fel éjjel az üzeneteiket ellenőrizni, valamint mikor fekszenek le és mikor kelnek. Arra is válaszolniuk kellett, hogy mennyire érzik magukat jól életük különböző területein, így az iskolában és a barátok között, mennyire elégedettek a megjelenésükkel.A válaszadók közül minden ötödik mondta, hogy szinte minden éjjel felkel, hogy csatlakozzon a közösségi médiához; a lányoknál gyakrabban előfordul ez, mint a fiúknál. Azok között, akik éjjelente közösségi médiát használnak, illetve azok körében, akik reggelente rendszertelenül keltek fel, háromszor gyakoribb volt az az állítás, hogy állandóan fáradtak az iskolában, mint azoknál, akik végigaludták az éjszakát, illetve mindennap ugyanabban az időben keltek fel. Ráadásul azok, akik folyamatos fáradtságra panaszkodtak az iskolában, átlagosan sokkal boldogtalanabbnak mondták magukat, mint a többiek - idézte a tanulmányt a sciencedaily.com. A kutatásból az is kiderült, hogy a fiatalok több mint egyharmada legalább hetente egyszer felkel éjjel, hogy ellenőrizze üzeneteit.A tanulmány ugyanakkor azt is jelezte, további kutatásokra van szükség annak kiszűrésére, hogy az iskolai fáradtságért mennyiben felelős a közösségi média, és mennyiben okozzák azt más tényezők. Továbbá az is feltárásra vár, hogy a mai fiatalságra nézve milyen következményekkel jár a kialvatlanság.