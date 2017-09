Árverésen gyűjtenek a hegedűművész gyógykezelésére

Forrás: MTI

A Virtuózok tehetségkutató harmadik évadában feltűnt Bonino Anna-Sofia gyógykezelésének támogatására szerdán online jótékonysági árverést indítottak el a virtuozok.hu internetes oldalon, ahol Forma 1-es pilóták, köztük Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkönen és Fernando Alonso által dedikált bukósisakra lehet licitálni - mondta el a producer.Kiemelte, hogy a bevételt Bogányi Gergely és Boros Misi közös, december 6-i koncertjének keretében adják majd át a Müpában."Ez a koncert arról szól, hogy milyen jó adni" - hangsúlyozta Peller Mariann, aki arról is beszélt, hogy a hangversenyen a tehetségkutató műsor felfedezettje, Boros Misi azon a Bösendorfer zongorán fog játszani, amelyet ő maga is felajánlásként kapott.A zongorát adományozó Rochlitz Andrea felidézte, hogy a különleges hangszert a tavaly elhunyt Vadász Krisztián hagyatékából bocsátotta Boros Misi Junior Príma-díjas zongoraművész rendelkezésére, Bogányi Gergely közbenjárására.Boros Misi 2014-ben korcsoportgyőztesként végzett a Virtuózokban, de nem volt olyan zongorája, amelyen tehetségéhez mérten gyakorolhatott volna - fűzte hozzá Peller Mariann.A Mester és tanítványa című koncerten Bogányi Gergely és Boros Misi Schubert- és Mozart-műveket fog játszani a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának kíséretében, Bogányi Tibor vezényletével, valamint bemutatják a Bogányi-zongora 296 centiméteres, új változatát is, amely a 2015-ben megjelent modellel csak formavilágában egyezik, műszaki tartalma teljesen új fejlesztés.