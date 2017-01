Ben Affleck is esélyes az év legrosszabb színésze díjára

Forrás: Sztárklikk/MTI

A legpocsékabb filmeknek járó díj jelöltjeit egy nappal az Oscar-jelöltek bejelentése előtt hozták nyilvánosságra a szervezők - írta a hollywoodlife.com.A legrosszabb színésznő díjára jelölték Megan Foxot (Tini Nindzsa Teknőcök 2. - Elő az árnyékból), az egyébként férfi, de nőt alakító Tyler Perryt (Boo! A Madea Halloween), Julia Robertset (Anyák napja), a Hillaryt alakító Becky Turnert (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party), Naomi Wattsot (A beavatott-sorozat: A hűséges és Bezárva), valamint Shailene Woodley-t (A beavatott-sorozat: A hűséges).A legrémesebb színész Arany Málnájára esélyes a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala szuperhősmozi főszerepében nyújtott teljesítményéért Ben Affleck és Henry Cavill, az Egyiptom istenei című fantasyben látott alakításáért Gerard Butler, a Nagyfater elszabadul című vígjáték főszerepéért Robert De Niro, a saját magát alakító Dinesh D'Souza a Hillary's America című filmben, valamint Ben Stiller a Zoolander 2. miatt.A legrosszabb filmek díját elnyerheti a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala, amely a leggyengébb rendező (Zack Snyder), folytatás, forgatókönyv, mellékszereplő (Jesse Eisenberg) trófeáját is hazaviheti, a listán szerepel a Nagyfater elszabadul, a Egyiptom istenei, a Zoolander 2., A függetlenség napja: Feltámadás, és nem maradhatott le az összesen három jelölést begyűjtő Hillary's America sem.A legrosszabb női mellékszereplők listáján olvasható Julianne Hough (Nagyfater elszabadul) és Kate Hudson (Anyák napja) neve is, a legpocsékabb férfi mellékszereplő címére esélyes többek között Nicolas Cage (Snowden), Johnny Depp (Alice Tükörországban), Owen Wilson (Zoolander 2.) és Jared Leto (Öngyilkos osztag).A filmes citromdíjakat 37. alkalommal adják át február 25-én, az Oscar-gála előestéjén. A "győztesekről" az 1980 óta adományozott díj 47 amerikai államban és 21 más országban élő 900 szavazója dönt.Az aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló díjat rendszerint nem veszik át személyesen a sztárok, de 2010-ben Sandra Bullock (Ő a megoldás) és 2005-ben Halle Berry (Macskanő) is elment a nekik megszavazott díj átadására.