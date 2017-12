Celeb vagyok, dögunalmas

Szerző: Herczeg Ármin

A műsort gondolom, mindenki ismeri, mert aki nem, az már el sem kezdte olvasni ezt a cikket. Ha mégis, akkor egyetlen mondatban a lényeg: híres magyarokat kivisznek a dzsungelbe, és ott ők jól elvannak a számukra kijelölt táborban. Azután elkezdődik a kiszavazósdi, és végül valaki egyedül marad, így megkapja a dzsungel királya (királynője) címet.Ez utóbbit azért tudom, mert az első széria lelkes nézője voltam. Ezek a "realityk" ugyanis egyszer jól megnézhetőek. Másodszor már unalmasak, harmadszor pedig elviselhetetlenek. A Való Világ is igen frankó volt, amikor először belekaptunk. Nem győztük kapkodni a fejünket: jé, Majka káromkodik, Oki fingik, Nórikának meg majdnem ki van a cicije. Azután jöttek a VV sokak, mára már azt se tudom, hogy ki az a VV Fanni, aki nagyon el van veszve...Valahogy így vagyok ezzel a dzsungelesdivel is. Az elején még nagyon figyeltem, hogy mi lesz. Mondjuk az is igaz, hogy az akkori szereplőgárda felsorolása mellé a wikipédián nem kellett odaírni, hogy honnan ismerjük.Most már vannak "szabálymagyarázatok": Halász Klaudia (Survivor Klaudia), Koholák Szandra (ÉNB Alexa). Az első évben még voltak olimpiai érmesek (Czene Attila, Bárdosi Sándor), neves (tényleg neves) előadók (Falusi Mariann, Dér Heni, Benkő Dániel, Soma), és igazi celebek (Győzike, Horváth Éva).Amúgy a felhozatal még most sem lenne borzalmas, hiszen Anger Zsolt például egy nagyszerű színész. Nem is nagyon értem, hogy miért megy el hülyét csinálni magából. Ja, mégis: pénzért. Azután ott van Wossala Rozina, akit a Piedones kijelentése miatt ugyan a fél ország utál most, de ettől még a csatorna szerintem legjobb vetélkedőjének zsűritagja, és én bevallom kedvelem Mikikét is. (Még akkor is, ha csak arról is híres, hogy Peller Anna férje, és szamárként nyerítve röhög.)Mindegy, a névsor átböngészése után, mégis belevágtam, hogy megnézzek egy adást.Ami rögtön feltűnt az a műsorvezető páros kémiatlansága. Kiss Ramóna egy gyönyörű nő, a szépsége teljében. Mondjuk ki: egy igazi dög, akit minden életrevaló férfi, szívesen hívna meg vacsorázni. Puskás Peti pedig máig egy nagykamasznak néz ki, akivel inkább főiskolás lányok randiznának. Tudom, hogy egyidősek, de ettől még nagyon nem illenek össze. Ráadásul azok a ripacs beszélgetések... Jajj, csak töltsük ki az időt, legyünk humorosak, gondolhatják. Nem sikerül. Mármint humorosnak lenni. Ettől pedig az időkitöltés is kínlódássá válik.De az ő teljesítményük még mindig jobb annál, amit a versenyzők nyújtanak. Mondjuk Staller Ilonka néni. A hajdani Cicciolina arca már nem nagyon mozdul a botoxtól, olyan, mintha egy csorba porcelánbögrét néznénk. Ellenpontként ott van a fiatal, és zabolázhatatlan Pumped Gabo, aki már az általam látott részben is komoly konfliktust gerjesztett. Eltörte ugyanis a zuhanyzásra használt vödör permetrózsáját. Ráadásu erről nem is szólt ÉNB Alexának, aki emiatt a fürdéstől való eltiltással büntette. Pumped azonban polgári engedetlenséget gyakorolt, és mégiscsak megmosdott. Húha, ez aztán a konfliktus, a körmöm rágtam, hogy végül büdös marad-e Gabo hónalja, vagy sem.Még jó, hogy volt szerelmi szál. A focistának élettel teli, celebnek viszont dögunalmas Kabát Peti Survivor Klaudivál arról beszélgetnek, hogy kellenek-e egymásnak, vagy sem. Végül nem derült ki. Nyilván a következő adásokban dől el, hogy egymáséi lesznek-e a dzsungel aljnövényzetén.A bátorságpróba, na azon legalább szoktunk röhögni. Amikor mondjuk Győzikének kell a bogarak között turkálnia. A bogarak maradtak, csak most Mikike volt a zsábka nyúló áldozat, miközben Köllő Babett egy üst vízben (békák közt) várta, hogy a férfi összeszedje a zsákokból a kulcsokat, és kiszabadítsa. Ha most látom először, nem is lett volna rossz. Kár, hogy ugyanezzel az ötlettel dolgoztak az eddigi szériákban is.Ja, és volt még Pintér Tibor, és Alexa közös játéka is, aminek a világon semmi értelme nem volt azon kívül, hogy a férfi félmeztelenre vetkőzhetett.Szóval végignéztem egy epizódot, a kulcsszavak: unalom, ötlettelenség. Néző vagyok, ments ki innen...