Csernus Imre új életet kezdett

Forrás: Hetek

"Amikor nem érzem jól magam valahol, akkor tudatosan elkezdem keresni azt a helyet, ahol jól vagyok" - mondja Csernus Imre pszchiáter arról, hogy miért költözött a Bükkbe és nyitott kávézót. "Itt jól érzem magam, és imádok pincérkedni hétvégente" - mondja új életéről Csernus, aki arról is beszél az interjúban, hogy miért vonult vissza a nyilvánosságtól, és korábban mire akarta használni médiabeli szerepléseit.Csernus Imre a Hetek kérdésére beszélt arról, hogy konfliktuskerülőek-e a magyarok, az önbecsapás csapdájáról, és arról, hogy mit tett szakmai pályafutása során a kiégés ellen, és arról is, hogyan lehet házasságpárti háromszor elvált ember létére.Arról, hogy miért vonzotta a pszichiáteri pálya, Csernus Imre a következőt mondta: "Érdekelt, hogy a gyógyszereken kívül mit tudok még ajánlani? Hogy lehet a félelmeket megoldani? Rájöttem arra, hogy az első lépés az, hogy beszélünk róluk, definiáljuk azt, hogy mitől félünk. Mert ha felhangosítjuk, akkor már meghallhatjuk azt is, hogy valójában csak sajnáltatjuk magunkat. Nem beszélve arról, hogy megkönnyebbülünk tőle, mert már nem hazudjuk magunknak azt, hogy minden rendben."Részletek a Hetek pénteken megjelent számában