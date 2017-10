Csúnyán átverték Gálvölgyi János lányát

Forrás: Bors

A színházi világ ismeri M. Szilárdot, mint a rossz pénzt. Előbb - 2014-ben - egy meg nem valósult musical szereplőinek ígért fűt-fát és főként pénzt, végül negyven művész bánta, hogy egyáltalán szóba állt vele. Ugyanebben az évben az is kiderült, sikkasztás, csalás és magánokirat-hamisítás miatt vádemelést javasolt ellene az ügyészség. Utóbbi ügyben Hévíz programszervezőjeként vett fel előlegeket és nem tudott elszámolni belépődíjakkal, valamint számos művész díját nem fizette ki. Egy meg nem valósult musicalre szerződtetett színészeket 2014-benM. Szilárdnak most a Gálvölgyi családdal kell elszámolnia. Idén februárban a Bors írta meg elsőként, hogy Gálvölgyi János lánya színházigazgató lett. Gálvölgyi Dorka a Jókai utca 6. szám alatti volt MSZP székház földszintjén létrehozott Hatszín Teátrum igazgatója.Gálvölgyi Dora a következő figyelmeztetést tette közzé:"Szolgálati közlemény. A fotón látható fiatalember a színházunkban játszott, bérelte a termet négy előadásra és próbákra. A számlát nem egyenlítette ki. Tudomásom szerint pénzt gyűjt jelenleg egy újabb produkcióra, kaptam olyan információt, hogy rám is hivatkozott, sőt azt állította, hogy a fiam játszani fog a produkciójában. Ebből egy szó sem igaz! Az ügyvédünk áll már csak kapcsolatban vele, én nem"M. Szilárd a Borsnak elmondta, hogy nem szeretne senkinek tartozni. Volt egy előadás, ami nem lett sikeres. A próbák bérleti díját kifizette, a színészeket, sminkeseket kifizette. Négy előadásra, alkalmanként 200 ezer forint plusz áfáért bérelte ki a színházat, 367 ezer lett a jegybevétel. Ezt otthagyta, a különbözetet pedig szeretné kifizetni. Van is időpontja, amikor várják és ennek az ütemezéséről beszélnek majd."Nem is értem ezt az egészet. Most megint le akarnak engem járatni? Legutóbb is előbb voltak a cikkek, utána a rendőrségi ügy, amiből semmi nem lett. Jelenleg külföldön élek. Amíg ezt az ügyet nem zártuk le, nem is kezdenék új munkába. Fizetni fogok. És amúgy is egy senki vagyok, aki imádja a színházat, aki ezt tanulta, akinek ez az élete" - mondta a Borsnak M. Szilárd.