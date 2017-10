Demcsák Zsuzsa pert vesztett, milliós perköltséget kell megfizetnie

Hujber családja nélkül költözött Kanadába

Az elmúlt hónapokban furábbnál furább performanszokkal hírekbe kerülő színészről a Blikk írta meg, hogy már ki is cuccolt Vancouverbe és Kanadában kezdett új életet. Hujber már tavasszal pedzegette, hogy elköltözik, és a bulvárlap szerint ez az elmúlt hetekben valósággá is vált.

A dolog annyiban is érdekes, hogy Hujbernek egyébként bírósági ügye zajlik itthon: kábítószer-birtoklásért pénzbüntetést kapott, ami már lejárt, de még nem fizette be. Ismerősei szerint a Valami Amerika 3 forgatásáért kapott pénzt éli épp fel a tengeren túl. Vitte volna családját is, de mire eljött a költözés ideje, házassága tönkrement. Hujber...