Döbbenet! Túl van harminchatodik műtétjén Judy

Most a jobb oldalához is hozzányúltak, hogy a másikhoz igazítsák, immár harminchatodjára.- A bal arcomon egy korábbi műtét során - amit még nem Pap doktor csinált - keletkezett egy viszonylag szembetűnő dudor, azon javított az orvosom, és mivel a szemem is megereszkedett, azt is korrigálta - mondta a Story magazinnak az énekesnő, akinek hetente kell kontrollvizsgálatra járnia.- Bár még nem tökéletes a látásom, és az arcom is a szivárvány színeiben pompázik, bízom az orvosomban, hogy a végeredmény csodálatos lesz!