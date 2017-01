Előállítottak 16 embert Kim Kardashian kirablása ügyében

Forrás: Sztárklikk/MTI

A 35 éves amerikai tévésztárt 2016. október 3-ra virradó éjjel párizsi luxusrezidenciáján támadták meg fegyveresek, és elraboltak tőle több mint 9 millió euró (hárommilliárd forint) értékű ékszert.A gyanúsítottakat a párizsi agglomerációban és az ország déli részén vette őrizetbe a francia rendőrség szervezett bűnözés elleni részlege. Az akciót hetekig tartó nyomozás előzte meg, amelyet a rablás helyszínén talált DNS-minták alapján indítottak."Az egyik nyom egy, a rendőrség által rablás és egyéb köztörvényes bűncselekmények miatt ismert emberhez vezetett" - mondta a rendőrségi forrás.A támadás egy hírességek és gazdagok számára fenntartott diszkrét luxushotelben történt a francia fővárosban, a Madeleine-templom mögött. Kardashian már korábban is megszállt ott, 2014-ben Kanye West rapperrel kötött házassága előtt is a szállodában lakott egy ideig.A felfegyverzett rablók hajnali három óra tájban vitték el az ékszereket, a rablás során senkinek nem esett bántódása. A bűnözők öten voltak, a recepciós engedte be őket, ezután őt megkötözték, és fegyvert fogtak rá, hogy a tévésztár lakosztályához kísérje őket.A símaszkot és rendőrségi felirattal ellátott kabátot viselő fegyveresek megkötözték és bezárták a fürdőszobába Kardashiant. Ellopták az ékszerdobozát, amelyben 5-6 millió euró értékű ékszereit tartotta és elvittek egy négymillió euró értékű gyűrűt. Kerékpáron menekültek a helyszínről.A meneküléskor elvesztettek egy gyémánt nyakéket. A megközelítőleg 30 ezer eurót érő ékszert egy járókelő találta meg a rablás után néhány órával az egyik szomszédos utcában és átadta a rendőröknek.