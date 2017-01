Köpködték a C-vitaminos desszert miatt, de kivágták amikor előtte elmondja, hogy a vitamint be nem venni akaró gyerekeknek így kell belecsempészni a sütibe...Az írott szónak súlya van. Heteken át olvastuk, hogy a magyar csapat győzni megy a Bocuse D'Or-ra, aztán negyedik lett és olvashattuk újra, mekkora siker ez! Simán bárki másról megírták volna: "Pofára esett a magyar csapat, dobogóra se kerültünk!" Hála Isten nem így publikáltak, ezúton is gratulálok! Ilyen amikor ki van adva valakire, hogy mindenképp seggnyalás, vagy mindenképp kilövési engedély.Miért kellett ezt a jószívű, idős Nagymestert a rosszullétbe kergetni?Kinek a rejtett piaci érdeke ez? Legközelebb Gálvölgyiről is megírjátok, hogy ciki volt az életműve, mert a standup Dumaszínház az igényes humor mostanában? Vannak generációk és van múlt, amit tisztelni kell! Ti is lesztek öregek és lehet nem fogtok akkora életművet letenni, mint Benke László, aki az egyszerű, esetleg szegény embereknek segít. Benne Apáink, Nagyapáink főztjét érezzük amíg lehet. Őket is a sírba gyaláznátok a kis ételükkel az ünnepi asztalnál, hogy nem konfitált bio kacsamellet adott vegán spenóttal? Esetleg mert csak bolti sonkára tellett????Mélységesen szégyelljétek magatokat! Én megvetlek titeket. Emlékeztek Albert Györgyire? Sírba rugdosta a bulvár, aztán ajvékolva siratta. Undorító.Mi elmentünk Laci Bácsihoz, imádkozunk érte, hogy álljon talpra és főzzön még nekünk!Fördős Zé! Tanulj meg főzni! Részemről csak egy mondat: "Csakazértis Laci Bácsi!"Norbi