Ezért lépett le Hujber Feri Kanadába

Forrás: Story

Hatósági információk szerint az elmúlt években állandó vendégek voltak a rendőrök a pár szentendrei otthonában, miután Cynthia több alkalommal is tárcsázta a rendőrséget egyre agresszívabbá váló férje miatt. A rendőrök azonban nem tehettek semmit, mondván: nem folyt vér. Most a családi drámának pont kerülhet a végére: Cyntia beadta a válópert, így tizenhárom év után vége lesz a se veled se nélküled házasságnak. Story magazin információi szerint vallomásokból kiderül: minden alkalommal azt tanácsolták az asszonynak, hogy bírósági úton kérjen távol tartási határozatot férje ellen. Cynthia be is adta a kérvényt, és a bíróság úgy határozott: Hujber Feri nem mehet felesége közelébe két hónapig.A színész azonban fütyült a bírósági végzésre, többször is megsértette. Előfordult, hogy feleségét bezárta a házba, és nem engedte ki, és többször megütötte őt, pofonvágta, ráncigálta, és lökdöste - áll az iratokban.A házaspár gyereki is tanúi voltak a családi erőszaknak, de Cynthia annyira félt Hujber Feri haragjától, hogy nem mert lépni.Az egyik ilyen ámokfutás után döntött úgy Cynthia, hogy véget vett ennek az állapotnak. Feljelentést tett, de akkor nem tudta bebizonyítani, hogy bántalmazta a párja, ezért magánvádlóként kezdett küzdeni az igazáért. Tizenhárom évi házasság és az évek óta tartó ámokfutás végére kerülhet pont.