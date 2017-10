Ezért nem nyerhette meg a KFT a Táncdalfesztivált

Forrás: Sztár Limonádé

Negyedikek lettek, az újságírók mégis azt kérdezték a műsor után a KFT-sektől: milyen érzés volt megnyerni a műsort? Talán tudat alatt ők is érezték, hogy a zenekarnak határozottan esélye volt a győzelemre."Az volt a szabály, hogy aki legjobban tetszett a zsűritagoknak, annak kellett egy pontot adniuk" - mesélte a billentyűs, Bornai Tibor a Lévai Balázs vezette Régi Csibészek talkshow-ban."Na már most, nekünk csak úgy szórták a tíz pontokat, de valójában azért, mert annyira tetszettünk nekik. Háromszor kellett megismételni a szavazást, de még harmadjára is volt zsűritag, akinek a pontozás szabályzata magasnak bizonyult, és újra, meg újra tíz pontot adott..."Nem maradt elég idő egy negyedik szavazásra, így kénytelenek voltak elfogadni a 3. végeredményt. A zenekar kifestett arcú tagjaitól már akkor is meglepő lépés volt alternatívként a tévében feltűnni, ám évtizedeket kellett várni ennek az ellentmondásnak a magyarázatára."Nekünk benne kellett lennünk a tévében" - szögezte le Bornai."Úgy éreztük, hogy a televízió lesz az, ami majd legalizálja a zenekart. Ami akkoriban bekerült a tévébe, az egyből életre kelt a köztudatban, mi pedig szerettünk volna egy létező, működő, nem betiltott zenekar lenni, szerettük volna előadni a véleményünket"Az ötlet bejött: három hónap alatt 200 koncertet adtak.