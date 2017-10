Győrfi Pál pénisze volt a téma a TV2 vetélkedőjében

Forrás: 24.hu

A hétfő esti főműsoridőben 12-es karikával került adásba az a rész, amiben többek között Győrfi Pál és fia, Ádám is szerepelt - írja a jelenetre felfigyelő 24.hu A műsor egy pontján a műsorvezető, Ördög Nóra feltette a kérdést: Melyik apa kedvenc testrésze? A lehetséges válaszok között szerepelt a fütyi is, amiről kiderült, hogy az a helyes és egy régebbi videót is bejátszottak, ahol Ördög Nóra Győrfi kislányát, Alizt faggatja erről a témáról.Győrfi azzal az indokkal jelölte meg a fütyit mint jó választ, hogy "négy gyerekem van, hogy ne lenne az a kedvenc testrészem?"