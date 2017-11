Harry herceg eljegyzésének bejelentésére vár a brit bulvársajtó

A két legolvasottabb brit bulvárlap, a The Sun és a Daily Mail egybehangzó pénteki beszámolói szerint a BBC brit közszolgálati médiatársaság az udvar kérésére "készenlétbe helyezte magát" a bejelentés fogadására és közzétételére.A lapértesülések szerint a 36 éves amerikai színésznő már áttelepítette Londonba személyes ingóságait, sőt két kutyáját is az Egyesült Államokból, és autót is vásárolt.A sajtó tényként kezeli azt a hivatalosan meg nem erősített értesülést is, hogy II. Erzsébet királynő nemrégiben teán fogadta Harryt és Meghan Markle-t a Buckingham-palotában.Egy ilyen látogatás korántsem puszta formalitás: a királyi házasságokat szabályozó brit törvény ugyanis kimondja, hogy a trónutódlási sor első hat helyén álló hozzátartozók házasságát az uralkodónak előzetesen jóvá kell hagynia.Harry herceg, a 91 esztendős királynő 33 éves unokája - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - jelenleg az ötödik helyen áll a trónöröklési listán, amelyen Károly, utána Harry bátyja, Vilmos herceg, majd Vilmos és hitvese, Katalin cambridge-i hercegnő két gyermeke, György herceg és Charlotte hercegnő, utánuk Harry, végül András herceg, a királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg másodszülött fia foglalja el az első hat helyet.A sorrend azonban nemsokára változik, mivel Vilmos és Katalin tavaszra várt harmadik gyermeke kerül az ötödik helyre, maga mögé utasítva Harryt, akire azonban még így is vonatkozik majd az uralkodói jóváhagyás kötelme.A brit és a világsajtó tavaly ősszel kezdte gyanítani Harry és a Los Angeles-i születésű Meghan Markle kapcsolatát. A herceg és a színésznő állítólag Kanadában ismerkedett meg, ahol Harry a maradandó sérüléseket szenvedett brit és nemzetközösségi katonák megsegítésére általa kezdeményezett nagyszabású éves nemzetközi sportviadal, az Invictus Games promóciós rendezvényein vett részt.A londoni fogadóirodák péntekre beszüntették a tétek elfogadását arra, hogy Harry eljegyzi-e barátnőjét, és ha igen, azt mikor jelentik be.A legnagyobb hálózat, a William Hill szóvivője közleményben tudtatta: a cég meggyőződése szerint az eljegyzés már meg is történt, mégpedig "valószínűleg jó ideje", és csak a hivatalos bejelentés van hátra.A William Hill már az esküvő helyszínére kínál fogadási lehetőséget. A hálózat a legvalószínűbbnek a londoni Szent Pál székesegyházat tartja; erre mindössze 1/1-es nyereményesélyt írt ki, vagyis aki erre fogad, gyakorlatilag csak a pénzét kapja vissza.Az ősi londoni koronázótemplom, a Westminster apátság 2/1-es, a London nyugati határában fekvő windsori kastély, a királyi család legnagyobb angliai rezidenciája 6/1-es kiírással szerepel a William Hill fogadási lehetőségei között. A fogadóhálózat a legvalószínűtlenebb - így a legnagyobb nyereményesélyt kínáló - lehetőségek között kínálja játékra azt, hogy az esküvő Amerikában lesz: erre pénteken 33/1-es esélykiírás volt érvényben.