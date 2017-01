Brad Pitt új szerelméhez költözött

Pár napja röppent fel a hír, hogy Brad Pittnek új barátnője van, aki nem más, mint szőke kolléganője, Kate Hudson. Nos, a US Magazin azt is tudni véli, hogy a szerelmesek már össze is költöztek.

A US Magazin értesülései szerint a pletyka már nem pletyka többé, Brad Pitt biztosan együtt van Kate Hudsonnal. A színész már be is költözött Hudson villájába, és erről a színésznő bátyja is mesélt - írja a Life.hu.Oliver szerint a színész rettenetesen rendetlen, dobozból iszik, és nem csukja be maga mögött az illemhely ajtaját se...