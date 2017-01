Hónapokig hordozórakéta nélkül marad az orosz űrprogram

Magyar szálloda a világ legjobbja

A TripAdvisor utazói a világ legjobb szállodájának választották a budapesti Aria Hotelt.

A másfél éve, a Hercegprímás utca 5 szám alatt nyílt hotel a Világ Legjobb Szállodája díjat söpörte be a New Yorkban megrendezett TripAdvisor Travelers' Choice Awardson. Az Ariát is tulajdonló Library Hotel Collection szállodalánc vezetői külön figyelmet szenteltek a TripAdvisornak, és kiemelt fórumként figyelik itt az utazók visszajelzése...