Hujber családja nélkül költözött Kanadába

Forrás: Blikk

A dolog annyiban is érdekes, hogy Hujbernek egyébként bírósági ügye zajlik itthon: kábítószer-birtoklásért pénzbüntetést kapott, ami már lejárt, de még nem fizette be. Ismerősei szerint a Valami Amerika 3 forgatásáért kapott pénzt éli épp fel a tengeren túl. Vitte volna családját is, de mire eljött a költözés ideje, házassága tönkrement. Hujber szándékait mutatja, hogy az egyik színházban már vissza is adta a szerepeit, és közölte is a művészeti vezetéssel, hogy ne számítsanak rá, elhagyja az országot.Hogy mit fog csinálni Kanadában, az nem világos, korábban mindenesetre azt nyilatkozta, hogy nem esik már jól neki a színészet. Hujbernek zűrös időszak van a háta mögött: nem csak a kábítószer-birtoklás és a furcsa tévés szereplések miatt, de volt gondja a rendőrséggel családi balhéknál is. Nem először próbál egyébként szerencsét külföldön: 2004 után két évig élt Londonban, de végül hazaköltözött.