Így akadhattak VV Fanni gyilkosának nyomára

A Dunába dobhatták VV Fanni holttestét

A lap szerint a rendőrök kamera felvételek alapján azonosították be a férfit, aki az éjszaka folyamán ért Fannihoz, aztán hajnalban az ölében vitte ki az öntudatlan lányt, majd rakta be a közelben parkoló autójába. Valószínűsíthető hogy már a lakásában meggyilkolhatta Fannit.A rendőrök a térfigyelő és autópályát övező kamerák felvételei segítségével végig követni tudták a férfi útvonalát, egészen Dunaújvárosig. A lap szerint a rendőrség, pajszert, kést és fegyvert is talált a gyanúsított autójában, ezért feltételezhető hogy előre készült a kegyetlen gyilkosságra.Legalábbis ezt állítják a TV2 Tények című műsorában.Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az egykori villalakó november 20-án tűnt el otthonából, azóta a rendőrség és az édesanyja, Katalin is nagy erőkkel keresi. Katalin korábban elmondta, 99,9 % százalék, hogy a lánya már nem él, de a holttest egyelőre még nem került elő.A Tények információi szerint kötelet és vérnyomokat is találtak a nyomozók, és feltehetőleg a Dunába dobhatták a fiatal lány holttestét.