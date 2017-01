Így is lehet! Bécs 800 eurót ad teherbringára

A támogatást két feltételhez kötik:

Az osztrák fővárosban eddig is kiemelten kezelték a kerékpáros közlekedés ösztönzését, és mindent megtettek azért, hogy a bécsi családok autó helyett inkább kerékpárral közlekedjenek. Annak érdekében, hogy erre ne csak a szabadidőben és a munkába járásnál legyen lehetőség, idén különös hangsúlyt fektetnek a teherbringázás támogatására - írja a Greenfo Első lépésként 2017 márciusától a magánszemélyek és kisvállalkozások teherbicikli-használatát támogatják. Ha a család új teherszállító kerékpárt vásárol, a Városháza a bringa árának felével, legfeljebb 800 euróval beszáll a költségekbe. Ha elektromos kerékpárról van szó, akkor ez az összeg 1.000 euróra növekszik. Ugyanez vonatkozik a cégekre is. A kérvényeket előre, de három hónapra visszamenőleg akár a vásárlás után is be lehet nyújtani.csak új biciklire vonatkozik,és a járművet két évig használni kell, addig nem szabad továbbértékesíteni.A város összesen 200.000 eurós keretet biztosít erre a célra. A cél az, hogy a családok otthon hagyják az autójukat, és helyette teherkerékpárral intézzék el a heti nagybevásárlást, a gyerekeket is ezzel hozzák el az óvodából vagy a játszótérről. Nagyobb kirándulásnál is praktikus egy ilyen járgány, bőven elfér benne az egész család holmija: a pléd, a piknikkosár, a játékok, a fürdőruha, akár még a kis házikedvenc is.A város levegőjének tisztasága érdekében Bécs 2030-ig úgy szeretné átalakítani a városon belüli szállítmányozást, hogy azt széndioxid-kibocsátás nélkül lehessen megoldani. Maria Vassilakou, Bécs Város zöldpárti polgármester-helyettese és városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi tanácsnoka szerint ebben például a teherkerékpárok elterjedése fontos szerepet játszhat. A városvezetés 2017-es közlekedési tervei alapján a városi, rövidebb távú szállítmányozást ezentúl teherautók és személygépkocsik helyett lehetőleg kerékpárokkal kellene végezni.Egy német tanulmányra hivatkozva Vassilakou kiemelte, hogy a napi szállítmányozási feladatok 23%-át cargo bringával is meg lehetne oldani. A cargo kerékpárok idén központi szerepet játszanak Bécs életében, hisz 2017. március 20-21-én az osztrák fővárosban rendezik meg az Európai Kerékpáros Logisztikai Konferenciát.