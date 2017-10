James Woods bejelentette visszavonulását

Forrás: MTI

A Volt egyszer egy Amerika (1984), a Salvador (1986) és a Casino (1995) hetvenéves sztárja pénteken hirdette meg egyik Rhode Island-i házának eladását 1,4 millió dollárért (forint) - közölte Allen Gammons ingatlanügynök.Gammons közleményében kitért arra is, hogy Woods, akinek négy háza és más ingatlanbefektetései is vannak Rhode Island államban, visszavonul a szórakoztatóiparból és reméli, hogy "élete egyszerűbb lesz", több időt szentelhet szenvedélyeinek, többek között a fényképezésnek és a pókernek.A színész közismerten konzervatív politikai nézeteket vall, ami "megnehezíti, hogy játéklehetőséghez jusson" - írta az ingatlanügynök.Woodsot kétszer is jelölték Oscar-díjra (Kísért a múlt, Salvador), a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot Az ígéretért kapta 1987-ban, a legjobb férfi főszereplő Emmy-díját kétszer is elnyerte (A nevem Bill W., Az ígéret).