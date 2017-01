Jobban van a stéghez fagyott róka

Cintulának megállt a szíve, újra kellett éleszteni

Saját húga rángatta bíróság elé édesapjuk halála után Keresztes Tibort, azaz Cintulát, hazánk első DJ-ét. A férfi annyira felzaklatta magát a tárgyaláson, hogy megállt a szíve és újra kellett éleszteni.

Elmondása szerint testvérével mindig is rossz volt a kapcsolatuk, és a lány most került elő, hogy nemrég elhunyt édesapjuk - szerette volna, ha neki is jut a hátrahagyott pénzből, és bíróság elé vitte az ügyet.Cintulát hatalmas meglepetésként érte a szívmegállás, sosem betegeskedett és mindig is kiegyensúlyozott életet élt - írja a Bors Online....