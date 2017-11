Keresztes Ildikó: tudok röhögni magamon

Az asztmától az edzőségig

Munkám során mindig fölfigyelek a hétköznapi hősökre, akik élik az átlagemberek mindennapjait és fáradhatatlanul teszik a dolgukat, ám mégis látni a szemükben azt a bizonyos fényt, ami reménnyel, melegséggel örvendezteti meg a körülöttük lévőket.

Miattuk újra hinni kezdünk, erőt merítünk a történetükből, hogy igenis a legmélyebb pontról is föl lehet állni, orvosi diagnosztikát is fölül lehet írni, ha nem adjuk föl, s küzdünk, ahogy a harcosok teszik.Egy fotózás során ismerkedtünk meg Molnár Évával, ahová - mint általában- aznap is a megbeszéltnél korábban érkeztem. A képalkotás a sze...