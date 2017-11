Koós János 80 éves

Kiselefánt született a budapesti állatkertben

Az anyaállat és az elefántborjú is egészséges, a gondozók most azt várják, hogy a jövevény megtalálja az emlőket és táplálkozni kezdjen. Az újszülöttet most még csak az állatgondozók és az állatorvosok láthatják, a nyilvános bemutatkozás időpontját később állapítják meg - közölte az intézmény.Angele, az anyaállat 2001. november 5-én született a franciaországi Le...