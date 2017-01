Kovi: létrehozom a Nemzeti Pornóarchívumot

Ben Affleck is esélyes az év legrosszabb színésze díjára

Forrás: Sztárklikk/Mandiner

"Nem szeretem azt sem, ha pornópápának hívnak. A két szó nagyon nem illik egymáshoz. Ízléstelen.""A magyar felnőttfilm fénykorának a titka tehát az volt, hogy minőségi munkát végeztünk és gyönyörűek itt a lányok. Tényleg. Ha külföldön vagyok, akkor látom meg az első jó csajt, amikor utam végeztével leszállok Ferihegyen.""Imádom ezeket a sztereotípiákat egyébként. Hogy biztos mindig mindenki be van rúgva, szívva, a rendező megdugja az összes csajt a forgatás végén. Nyilván. Hajnali kettőig forgatsz, tizenkét órája dolgozol, aztán megdugod azt szintén hulla fáradt lányt, akit előtted hárman.""Nem divatolásból vagyok a feleségemmel, hanem azért, mert szeretem. Az autóm is 15 éves. Szokták kérdezni, miért nem cserélem már le. Mert nem csajozni akarok vele és mert jó autó.""Van még egy saját tervem is: létrehozom a Nemzeti Pornóarchívumot. Jó, az elnevezés csak vicc. Mindenesetre 25 év termését kellene digitalizálni."