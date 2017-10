Kulcsár Edina nem akar torz énképet mutatni a mai fiataloknak!

- A szépségápolásban is legjobbat és a legtermészetesebbet keresem mindig! Most egy kollagén alapú szépségkoktélt iszom, ami tényleg egy igazi kincs. Egyedisége nemcsak a nagyon magas kollagén-hialuronsav-elasztin hármasfogatban rejlik, de megannyi értékes vitamint is tartalmaz

- Alapvetően nem vagyok híve a plasztikai műtéteknek. Nyilván más ügy, ha annak egészségügyi célja van, vagy olyan rendellenességgel születik valaki, akinél ez elkerülhetetlen. Talán még mondhatom magamra, hogy fiatal vagyok, így ha időben elkezdem a megelőzést, remélhetőleg sokáig nem is lesz szükségem ilyesfajta beavatkozásokra!

Hiszi, hogy a szépség nem sebészek által kreált dolog, sokkal inkább belülről fakad, ám ettől függetlenül volt, hogy ő maga is kés alá kényszerült. Soha nem ment volna plasztikai sebészhez, ha nem az egészsége vagy a vele született elváltozás kívánta volna meg. Kulcsár Edina nem szeretne olyan plasztikai műtéteket, amik a természetességgel szembe mennek, mint például szájfeltöltés, mellimplantátum és társai, de természetesen nem ítéli el ezeket sem, hiszen tudja, hogy sok nő számára önbizalom növelő hatással bírnak.Edina a botox kezelésekkel sem ért egyet, hiszen a mai világban számos olyan megoldás létezik, amivel egy kis odafigyeléssel az öregedés elébe lehet menni.- árulta el Edina.Fiatal kora ellenére tisztában van vele, hogy az idő felette sem áll meg, ráadásul azzal is számolnia kell, hogy modellként és ismert közéleti szereplőként gyakran szükséges sminkben megjelennie, így arcbőre gyakorlatilag állandó igénybevételnek van kitéve.Noha a trendek a plasztikai műtétek felé mutatnak, a szépségkirálynő-mentor nem tervez ilyesfajta szépészeti beavatkozást. Helyette naponta időt szakít a szépsége megőrzésére. Igyekszik felvenni a kesztyűt már most az öregedés ellen, hogy egy aprócska napi rutinnal sokáig megmaradhasson szépnek és fiatalosnak.