Lagzi Lajcsinak van bizonyítéka ártatlanságára

Forrás: Sztárklikk/FEMCafé/Origó

A napokban írtak róla a lapok, hogy vádat emeletek Lagzi Lajcsi ellen, ha bebizonyosodik, hogy bűnös, akár börtönbe is kerülhet - írja a FEM Café Pénteken reggel arról szóltak a hírek, hogy a zenész a vádemelés idején nem is tartózkodott az országban, jelenleg Dél-Amerikában van. Innen csak a jövő héten fog hazatérni, a születésnapjára.A trombitás az Origonak telefonon elmondta, hogy a nyomozati anyagba hibás iratok lettek becsatolva."A nagy kavarás-keverést valamivel be kellett fedni. Több mint 10 ezer oldal anyagot szedtek össze, még olyan felesleges adatokat is, hogy mely iskolába járnak a gyerekeim. Az ügyészség nem akarta, hogy engem kiengedjenek, hanem azt, hogy akár ott maradjak életem végéig. De a független magyar bíróságban bízom" - mondta a lapnak."Volt egy elszólásom, ami nagy visszhangot kapott, ezért most óvatosabb vagyok. De az látszik, hogy azért csináltak ekkora ügyet, vagy lufit, hogy betakarják a nagy cirkuszt, amit ez az ügy kavart. Legutóbb zár alá vették az otthonomat, remélem, ilyen már nem történik. (...) Fel fogom fedni a lapjaimat. Jövő csütörtökön otthon leszek, akkor van a születésnapom. Bemutatok majd egy okiratot" - tette hozzá.