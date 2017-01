Magyar szálloda a világ legjobbja

Forrás: HVG

A másfél éve, a Hercegprímás utca 5 szám alatt nyílt hotel a Világ Legjobb Szállodája díjat söpörte be a New Yorkban megrendezett TripAdvisor Travelers' Choice Awardson. Az Ariát is tulajdonló Library Hotel Collection szállodalánc vezetői külön figyelmet szenteltek a TripAdvisornak, és kiemelt fórumként figyelik itt az utazók visszajelzéseit.A lánc budapesti luxusszállodájának belsőépítészeti terveit Varró Zoltán dizájner álmodta meg, így a négy szárnyban különböző, zene által inspirált szobák és lakosztályok vannak. A különböző stílust felvonultató szárnyak minden egyes szobája zenei nagyságokat és legendákat ünnepel az opera, a klasszikus zene és a kortárs jazz világából.A hotel három kiváló művésszel is szorosan együtt dolgozik: Rost Andrea a szálloda opera szárnyának, míg Rúzsa Magdolna a könnyű zenei szárnynak kurátora; Bogányi Gergely pedig a kezdetektől fogva gyakori vendége a hotelnek, és játszik a róla elnevezett zongorán. Az egész évben nyitva tartó tetőteraszról meggyőző kilátás nyílik a városra-