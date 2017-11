Májusban, a windsori kastélyban lesz Harry herceg és Meghan Markle esküvője

Forrás: MTI / Sztárklikk

A közlemény szerint II. Erzsébet királynő, Harry 91 esztendős nagymamája engedélyezte, hogy a jegyespár a windsori kápolnában tartsa esküvőjét. A Kensington-palota hangsúlyozza, hogy az egyházi szertartás, a virágok, a dekoráció és az esküvő utáni fogadás minden költségét a királyi család állja.Harry és Meghan Markle eljegyzését előző nap jelentették be Londonban.A windsori kastély Szent György-kápolnájában áldotta meg 2005-ben Károly trónörökös és második felesége, Kamilla cornwalli hercegnő polgári frigyét Rowan Williams, aki Canterbury érsekeként az anglikán egyház akkori vallási főméltósága volt.Arról egyelőre nincs hivatalos bejelentés, hogy Harry és az elvált Meghan Markle jövő májusi esküvői szertartását Canterbury jelenlegi érseke, Justin Welby tartja-e. A tájékoztatás kitért ugyanakkor arra, hogy Harry menyasszonya, aki protestáns, az esküvő előtt felveszi az anglikán hitet, és e hit szerint megkeresztelik. Az anglikán hit Nagy-Britanniában államvallás, az anglikán egyház legfőbb világi vezetője főkormányzói rangban a mindenkori brit uralkodó.A Kensington-palota szóvivője egyenes utalást tett arra, hogy Meghan Markle amerikai állampolgárként megy feleségül Harry herceghez. Az illetékes szerint az amerikai színésznő fel akarja venni a brit állampolgárságot, és ennek érdekében megteszi a megfelelő lépéseket "a következő években".A londoni fogadóirodák a májusi időpontot eltalálták: már a keddi bejelentés előtt is ezt tartották a legvalószínűbb esküvői időpontnak, és így erre a lehetőségre meglehetősen alacsony nyereményesélyeket írtak ki. A helyszín azonban valamelyes meglepetés, ugyanis a fogadóipar favoritja az ősi londoni koronázótemplom, a Westminster-apátság volt.Itt tartotta világraszóló esküvőjét 2011 áprilisában Vilmos herceg - Harry bátyja - és Katalin hercegnő kétezer meghívott vendég, valamint a királynő és a királyi család jelenlétében. A szertartás közvetítését óvatos becslések szerint is kétmilliárd tévénéző követte figyelemmel világszerte.A windsori kápolna jóval kevésbé megközelíthető a nyilvánosság számára, de a Kensington-palota szóvivője közölte: Harry és Meghan Markle szeretné, ha mindenki az ünnepi esemény részesének érezhetné magát, és máris elkezdték kidolgozni azokat a terveket, amelyek ezt lehetővé teszik.A szóvivő szerint Harry és menyasszonya személyesen irányítja a jeles nap tervezését, és minden döntést megoszt a nyilvánossággal, amint e döntések megszületnek a következő hónapokban.