Meghalt Carrie Fisher, a Star Wars filmek Leia hercegnője

Manapság visszajön a bunkóság is

Bródy János ikonikus dalszerző és előadó szerint a korrupció, az urambátyám rendszer, az elvtelenség, a megalkuvás, a szervilizmus, a lefelé taposás és a felfelé nyalás minden, csak nem autonóm polgári magatartásforma. Az nem nélkülözheti a hatalom megosztását, a sajtó szabadságát, a társulás és gyülekezés szabadságát, az állam és az egyház elválasztását, ezek a törekvések a felvilágosodás óta az európai szellemiség elismert értékei - fejti ki gondolatait a Népszavának adott interjúban.

- Nemrég azt nyilatkozta, úgy érzi, most van a fénykorban, most kellene abbahagynia a pályáját. Ez mit jelent?- Számomra is meglepő és igazán felemelő hangulatú koncertsorozattal telt el ez a jubileumi év, és most megjelent erről egy nagyon elegáns kiállítású DVD kiadvány Bródy70 címmel. De mondhatnék olyan példát, hogy az autók korszakában élü...