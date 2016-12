Nem is gondolnád, ki az év legjobban fizetett színésze

Forrás: Sztárklikk/MTI

A halálhírt az előadóművész publicistája jelentette be hétfő hajnalban, és a rendőrség is egyidejűleg megerősítette.A rendőrség nem közölte George Michael halálának pontos okát, de azt egyértelművé tette, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel.A világhírű énekes, aki az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeley-vel alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott, Oxfordshire megyei otthonában hunyt el - áll publicistájának közleményében.