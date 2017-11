Mézeskalácsból építenek falut

Nagy Bandónak 250 gyerek énekelte a boldog szülinapot

A napokban lett 70 éves Nagy Bandó András, ennek kapcsán beszélgetett Rónai Egonnal az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Bár nem akarta ünnepeltetni magát, úgy sikerült, hogy a barátai és a családja is felköszöntötte.

Egy interaktív műsort adtam elő hétfőn Soltvadkerten, az előadás előtt 250 gyerek énekelte nekem teli torokból a boldog szülinapot dalt.Még most is borsózom, gyönyörű volt" - mesélte a humorista. Hozzátette, húsz gyerek mondta a verseit egy szavalóversenyen, ahol zsűrizett."Most is úgy érzem, hogy egy szürreális kortalanság öve...