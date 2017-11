Nagy Bandónak 250 gyerek énekelte a boldog szülinapot

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Egy interaktív műsort adtam elő hétfőn Soltvadkerten, az előadás előtt 250 gyerek énekelte nekem teli torokból a boldog szülinapot dalt.Még most is borsózom, gyönyörű volt" - mesélte a humorista. Hozzátette, húsz gyerek mondta a verseit egy szavalóversenyen, ahol zsűrizett."Most is úgy érzem, hogy egy szürreális kortalanság övez, ebben benne van az, hogy egy kislánnyal, egy kis unokával élek, az életem ugyanúgy megy, nem változott meg semmi körülöttem, és ebbe még a 15 évvel ezelőtt megkapott pacemaker sem zavar bele" - mondta Nagy Bandó. Mint mondta, örül annak, hogy az egész élete erre a műfajra épült: humor, pódium, versek.Nagy Bandó arról is beszélt, hogy ha most meg kéne fogalmaznia, hogy mi a műfaja, akkor népművelőnek mondaná magát, és ennél szebbet nem akaszthatnak senki nyakába. "A hivatásos magatartás a legjobb védőpajzs, életre-halálra csak a szent meg az amatőr játszik" - idézte Heinrich Böll szavait Nagy Bandó, amelyet hitvallásának tart."Mindig amatőrnek vallottam maga, azaz egy csupaszív előadónak" - mondta.