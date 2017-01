Nem állt szóba az édesanyja Kucserával az eltiltása után

Rockstar VIII. Születésnapi Party

Jövő héten egész estés minifesztivál hangulatot varázsol a 8 éves Rockstar Magazin a Dürer Kertbe, 15 zenekarral, három színpadon. A jegyek hétfőig - január 31-ig - még kedvezményes, elővételes áron kaphatók!

Február 3-án nemcsak a magazin, hanem a fellépők is ünnepelnek: a Supernemtől már vadiúj dalokat hallhatunk, a USEME itt adja első koncertjét, mielőtt országos turnéra indul, a Cadaveres élőben mutatja be tavaly év végén megjelent "The Fifth House" lemezét, a Wrong Side magyar dalokkal tér vissza. Az AWS nagy meglepetésekre...