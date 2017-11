Németh Kristóf 14 évvel fiatalabb nőbe szerelmes

Forrás: Best / Színes Ász

Sokan hajlamosak egy hosszútávú kapcsolat után elkeseredni és lemondani mindenről, ami számukra fontos volt. Bár a színész az elején mélypontra került, tovább tudott lendülni a nehézségeken.- Nagy tanulságot nem tudok mondani a régi kapcsolatomról. Az élet nem mindig úgy alakul, ahogy tervezzük, viszont eldönthetjük, hogyan érezzük magunkat az adott szituációban - mondta a művész a Best magazinnak . Ahogy említette, Jucival már csak baráti a viszonya, ám nem kellett sok neki, hogy ismét elrabolja valaki a szívét.- Lassan tíz éve rendszeresen járok a visegrádi wellnesshotelbe. Zita ott dolgozik, öt éve találkoztunk először. Már az első találkozásnál is megvolt a szikra, de vagy ő volt foglalt, vagy én. Most viszont úgy alakult, hogy mind a ketten pár nélkül vagyunk. Őszintén örülünk egymásnak és az együtt töltött időnek - mondja a színész, akit Zitában a kedvessége, a humora, a tájékozottsága és természetesen a szépsége fogta meg.