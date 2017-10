James Woods bejelentette visszavonulását

James Woods Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai filmsztár bejelentette visszavonulását a színészettől, mivel "konzervatív nézetei miatt nehezen jut játéklehetőséghez" - írta a Variety.com filmes portál.

A Volt egyszer egy Amerika (1984), a Salvador (1986) és a Casino (1995) hetvenéves sztárja pénteken hirdette meg egyik Rhode Island-i házának eladását 1,4 millió dollárért (forint) - közölte Allen Gammons ingatlanügynök.Gammons közleményében kitért arra is, hogy Woods, akinek négy háza és más ingatlanbefektetései is vannak Rhode Is...