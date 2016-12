Oprah Winfrey 18 kilót fogyott

Forrás: Sztárklikk/Life.hu

A médiaguru a tengerentúlon nagyon népszerű Weight Watchers fogyókúrás program segítségével szabadult meg 18 kilótól, így nem csoda, ha most ő szerepel a legújabb fogyókúrás kampányban.Amióta belekezdtem a programba, lefogytam 18 kilót. Őszintén mondom, most már nem aggódom a súlyom miatt - mondja a reklámban a tévés, aki azért is választotta ezt a módszert, mert így nem kellet lemondania kedvenc ételeiről, mint a kenyér vagy a tésztafélék.Mindent eszek, amit imádok: tacost, tésztát - sosem éhezem - vallotta a tévés a People magazinnak.Oprah a mozgásra is figyel, ám azt elmondta, a programban az a jó, hogy ez nem diéta, sokkal inkább egy új életmód, ami neki nagyon bevált: 2015 óta csinálja, az eredmény pedig önmagáért beszél.