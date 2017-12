Örökre eladósodott Détár Enikő

Forrás: Hot! magazin / Színes Ász

Nem túlzás azt állítani, hogy Détár Enikő mindennapjai három éve gyökeresen megváltoztak, hiszen elvált egykori férjétől, és teljesen új életet kellett kezdenie. Ebben szerencsére új szerelme, Péter is segítette, illetve az, hogy egy teljesen új ház építésébe fogott a színésznő, ami mára szinte teljesen kész.- A ház belül már egészen rendben van, élhető környezetet alakítottunk ki, és kényelmesen belaktuk minden zugát, apró csinosítások maradtak csak hátra. A kert azonban egyelőre egy robbantott telepre emlékeztet - mondta Enikő a HOT! magazinnak - Nem titok, mindenünket beleöltük a házba. Most hosszú éveken keresztül kőkeményen kell dolgoznunk, hogy megéljünk, mondhatni, meg kell feszülnünk. Tudom, hogy olyan befektetés ez, ami hosszú távon megtérül majd, csak engedje az Úr, hogy megéljem. Utólag igenis büszke vagyok magamra, hogy mindezt végigcsináltam - vallott őszintén a színésznő, aki azt sem tagadta, hogy néha kissé kaotikus az élete.- A fiam, Péter és én, így élünk mi hárman. De olykor a kedvesem gyerekei és a lányom is hazajönnek. Na, akkor úgy érzem magam, mint az őrültek házában. Amikor mindenki otthon van, az pusztító tud lenni! De természetesen örömteli is egyben. A mi kis mozaikcsaládunk remekül működik együtt!