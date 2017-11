Ötmilliót talált Dömsödi Gábor a vécéjében

A londoni rendőrséghez is ékezett bejelentés Kevin Spacey ellen

Pénteki brit médiaértesülések szerint a londoni rendőrséghez is bejelentés érkezett Kevin Spacey ellen szexuális bűncselekmény vádjával. A Scotland Yard vizsgálatot indított.

A Sky News brit hírtelevízió és a legnagyobb olvasottságú brit tömeglap, a The Sun online kiadásának pénteki beszámolója szerint a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt a bejelentő - egy most 32 éves férfi - azzal vádolja, hogy 2008-ban Londonban szexuális támadást követett el ellene.A férfi a The Sunnak elmondta, hogy a kérdéses időpontb...