Rockstar VIII. Születésnapi Party

Supernemtől

USEME

Cadaveres

Wrong Side

AWS

Billog

Headbengs

The Trousers

River of Lust

HolyChicks

Junkie Jack Flash

Flatband

HAW

Rage in Peace

Uzipov

RCKSTR

Február 3-án nemcsak a magazin, hanem a fellépők is ünnepelnek: amár vadiúj dalokat hallhatunk, aitt adja első koncertjét, mielőtt országos turnéra indul, aélőben mutatja be tavaly év végén megjelent "The Fifth House" lemezét, amagyar dalokkal tér vissza. Aznagy meglepetésekre készül idén, talán ebből is kapunk némi ízelítőt az estén, miközben aés ais friss dalokkal hangolódik az új évre.A Fonogram-díjra jelölt, Európában is turnézósem hagyja a rock'n'roll tüzét aludni. Miközben olyan kuriózumnak számító együttesek is színpadra lépnek, mint a Galambos Dorina vezette pszichedelikus, Budapest legmenőbb csajbandája, a, Pécs legifjabb rock büszkesége, a, a hatalmas elektro-rock show-t ígérő, na meg az őszinteés a még szárnybontogató. Még egy név bejelentése váratott magára: a napokban vált hivatalossá, hogy azis a magazinnal tart a nagy napon! A trió tavaly a Szennyes című lemezzel vívta ki a minőségi magyar rock zenére éhes közönség és szakma elismerését.Találkozzunk aképzeletbeli medencéjében, ahol télen is forró a hangulat!Jegyek rendkívül kedvező, elővételi áron megvásárolhatók ITT , és természetesen a Dürer Kertben is.További infókat az esemény Facebook oldalán találhatsz!