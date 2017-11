Rossz anyának érezte magát a Barátok közt Berényi Júliája

Forrás: Star / Színes Ász

A Barátok közt sztárja épp egy évtizeddel ezelőtt ismerkedett meg a párjával, akivel a közös munka hozta össze. - Volt egy sörözőm, Jocó pedig egy sörös cégnek volt a területi képviselője. Az ő ajánlata volt a legjobb - kezdte nevetve a Star magazinnak Kata, aki akkor élete legjobb üzletét ütötte nyélbe: egy hónappal később már a közös gyermeküket hordta a szíve alatt.- Amikor kiderült, hogy terhes vagyok, kicsit megijedtem, mit fog hozzá szólni, de szerencsére nagyon örült neki, és nem is volt kérdés, hogy családot alapítunk. Az első pillanattól tudtam, hogy nagyon jó apa lesz, és ez rögtön be is bizonyosodott, amikor felajánlotta: otthon marad a kisfiunkkal, hogy vissza tudjak menni a sorozatba forgatni. Bálint még féléves sem volt, amikor visszatértem a Barátok köztbe, már menyasszonyként - árulta el a színésznő, aki a fia születését a legnagyobb csodának tartja, ám sokáig magát okolta, amiért karon ülő babája mellől vissza kellett mennie dolgozni.- Azt éreztem, hogy kimaradok Bálint életéből. Nagyon rossz anyának éreztem magam. Kaptam hideget-meleget! Nap mint nap nekem szegezték, hogy miért szülök gyereket, ha "nem bírok vele otthon maradni". Egyszerre rengeteg dologgal kellett megküzdenem, több mindennel, mint amit elbírtam volna. Rájöttem, hogy segítség nélkül nem tudok megbirkózni a rám nehezedő feladatokkal, így szakemberhez fordultam. Kineziológushoz mentem, mert egy idő után mindenkit elkezdtem utálni magam körül. Magamat is, és azt is, amit csinálok. Állandóan csak vitatkoztam, mindenben a rosszat láttam.