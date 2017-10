Sárosdi Lilla leleplezte zaklatóját

Cher is szerepel a Mamma Mia folytatásában

Cher is szerepel a Mamma Mia filmmusical folytatásában, az Oscar-díjas színésznő, énekesnő a Twitteren közölte a hírt.

Egyelőre nem tudni, Cher milyen szerepet játszik a musical Mamma Mia: Here We Go Again! (Mamma Mia: Újra itt vagyunk!) címet kapott második részében, vagy milyen dalt fog énekelni. Az énekesnő arról is beszámolt, hogy táncpróbákon vett részt - írja a BBC hírportálja.A 71 éves énekesnő jelenleg Nagy-Britanniában tartózkodik, ahol az ABBA-mus...