Apja írta a főszerepet Tom Hardy számára

A hétvégén sugározza a BBC a Taboo című új tévésorozat első epizódját, amelynek forgatókönyvírója a főszerepet alakító Tom Hardy édesapja.

"Csodálatos volt együtt dolgozni a fiammal, sok szempontból hasonlítunk" - mesélte Edward Hardy. A nyolcrészes Taboo című sorozatot a hétvégétől szombat esténként tűzi műsorára a BBC One - számolt be róla kedden a The Daily Telegraph. Az Egyesült Államokban az FX sugározza január 10-től.Az 1800-as években játszódó dráma a rabszolga-kereske...