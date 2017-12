Soma elárulta, hogy szexel a férjével

Döbbenet! Túl van harminchatodik műtétjén Judy

Az arcán lévő többtucatnyi heg máig emlékezteti Judyt a tizenkilenc évvel ezelőtt történt súlyos autóbalesetére, aminek következtében a lábán és a gerincén kívül szinte minden csontja eltörött. Arca bal oldala annyira szétroncsolódott, hogy időről időre műteni kell.

Most a jobb oldalához is hozzányúltak, hogy a másikhoz igazítsák, immár harminchatodjára. - A bal arcomon egy korábbi műtét során - amit még nem Pap doktor csinált - keletkezett egy viszonylag szembetűnő dudor, azon javított az orvosom, és mivel a szemem is megereszkedett, azt is korrigálta - mondta a Story magazinnak az énekesnő,...