Somló Tamás fentről mosolyog ikerfiaira

Élő adásban ájult el a műsorvezető (videó)

A The Wendy Williams Show házigazdája halloween alkalmából a New York-i Szabadság-szobornak öltözve köszöntötte a nézőket, röviddel később rosszul lett és hirtelen elájult. Reklámokkal kellett megszakítani az élő adást.

Wow @WendyWilliams fainted on today's show. "That was not a stunt. I'm overheated in my costume and I did pass out." pic.twitter.com/DsuwcS63Ye— Dave Quinn (@NineDaves) 2017. október 31.