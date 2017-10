Szalay Balázsék öt év után indulnak újra a Dakaron

Forrás: MTI / Sztárklikk

"A negyven pont olyan szép kerek szám, hogy az ember elgondolkodott azon: a Dakarra menjen vagy az Afrika Race-re. Végül a szívünk visszahúzott" - mondta szerdán sajtótájékoztatón Szalay Balázs. Hozzátette: legutóbb 2013-ban vettek részt a Dakar-ralin, utána négy évet kihagytak, a dél-amerikai verseny azonban nemcsak számukra nagyobb kihívás, hanem támogatóiknak is komolyabb anyagi terhet jelent.Az Opel Crossland X típusú terepjáróról Szalay elmondta: a korábbinál 150 kilogrammal könnyebb autót raktak össze, sok technikai paraméteren változtattak. Emiatt úgy érzik: miután megváltoztak a versenyszabályok, ez kedvez nekik."Persze, azért így sem lehetnek vérmes reményeink az első tízbe kerülést illetően, de azért mindent elkövetünk érte, és minden nap a határainkat feszegetjük majd" - emelte ki Szalay.A pilótának ez lesz a 13. Dakarja - ami Magyarországon rekordnak számít -, Bunkoczi Lászlóval közösen pedig a nyolcadik. Amikor a páros együtt állt rajthoz a világ leghosszabb és legnehezebb terepversenyén, mindig célba ért. Szalay 33 országban versenyzett eddig, s mivel Bolíviában még egyikük sem autózott, januárban meglesz neki a 34. is.Csapattársa, Bunkoczi László elmondta: 2004-ben csatlakozott Szalayhoz, pont akkor, amikor Opelre váltott."Azóta több mint kétszázezer kilométert tettünk meg versenykörülmények között" - árulta el a navigátor. Bunkoczi kiemelte: a versenyautót hamarosan útnak indítják, hiszen nagyon komoly logisztikára van szükség, több mint egy hónap, amíg odaér a célállomásra."Bár évek óta folyamatosan az ismeretlennel nézünk szembe minden egyes sivatagi viadalon, ezt valahogy nem lehet megszokni" - tette hozzá a navigátor, aki nagyon várja már, hogy elrajtoljanak az első szakaszon.A 2018-as Dakar-ralin január 6-án Limából startol el a mezőny, és tizennégy szakaszt teljesítve - egy pihenőnap beiktatásával - 20-án az argentínai Córdobában ér célba. A versenyzők három országot érintenek, Perun és Argentínán kívül Bolívián haladnak át.Ismét lesznek a viadalon sivatagi szakaszok, de a helyszíni adottságokat kihasználva komoly magaslatokat is megjárnak - 4000 méter fölött is jelöltek ki szakaszokat -, a szünnapot pedig 3500 méter fölött tartják meg.